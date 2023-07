Mitte: Frau ertappt Einbrecher in ihrer Wohnung

Eine Frau hat am Mittwochnachmittag einen Einbrecher auf frischer Tat in ihrer eigenen Wohnung in Berlin-Mitte ertappt. Wie die Polizei berichtete, bemerkte die Mieterin gegen 14.10 Uhr über die in ihrer Wohnung verbaute Videoüberwachung, dass eine unbekannte Person durch die Terrassentür in das Erdgeschoss eingedrungen war.

Sie alarmierte daraufhin die Polizei und sprach den Mann über eine Sprechanlage an, worauf dieser aus der Wohnung flüchtete. Die vor Ort eingetroffenen Polizisten konnten den 23-Jährigen mitsamt Diebesgut in einem Gebüsch liegend auffinden. Er wurde in Polizeigewahrsam gebracht.