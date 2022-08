In Berlin-Mitte soll ab sofort härter gegen Falschparker durchgegriffen werden. Wie das Bezirksamt Mitte am Montag mitteilte, werden Fahrzeuge, die in verkehrsberuhigten Bereichen außerhalb der gekennzeichneten Flächen stehen, ab sofort grundsätzlich abgeschleppt und umgesetzt. Damit kommen auf Parksünder künftig Kosten von mehr als 200 Euro zu – das etwa 20-fache des bisherigen Verwarngeldes von zehn bis 15 Euro.

„Die Sicherheit von Fußgänger*innen und Kindern hat oberste Priorität“, sagte Almut Neumann (Grüne), Bezirksstadträtin für Ordnung, Umwelt, Natur, Straßen und Grünflächen. „Leider zeigt die Realität, dass sich viele Autofahrer*innen nicht an diese Regeln halten.“

Mitte geht konsequent gegen #Falschparken in Spielstraßen vor. Bezirksstadträtin @almut_neumann: "Das Umsetzen in verkehrsberuhigten Bereichen ist ab sofort der Regelfall. Dort braucht es mehr Sicherheit für Kinder und ältere Menschen." ➡️https://t.co/O7lukeMVGX #Ordnungsamt pic.twitter.com/Q1WJWlhtkV — Bezirksamt Mitte (@BA_Mitte_Berlin) August 29, 2022

Neumann: Kinder und Ältere besser schützen

Laut einem Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung in Mitte habe es zuletzt Nachholbedarf bei der Sicherheit in den rund 70 Spielstraßen in dem Bezirk gegeben. Insbesondere Kinder und ältere Menschen sollen durch die ab sofort geltende Maßnahme besser geschützt werden, teilte Neumann auf Twitter mit.

Zudem wolle man Autofahrer durch das stark gestiegene Bußgeld die Möglichkeit geben „sich der Regeln bewusst zu werden und diese einzuhalten“. Verantwortlich für die Umsetzung falsch parkender PKWs werde das Ordnungsamt in Zusammenarbeit mit der vor zwei Jahren ins Leben gerufenen Verkehrsüberwachung Berlin-Mitte sein.