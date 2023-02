Berlin-Mitte: Feuerwehr rettet Menschen aus brennendem Wohnhaus

In einem Fünfgeschosser an der Tucholskystraße steht eine Wohnung in Vollbrand. Einsatzkräfte evakuieren das Haus. Die Lage ist noch unübersichtlich.

Großeinsatz der Berliner Feuerwehr: Am späten Dienstagnachmittag ist in einem fünfgeschossigen Wohnhaus an der Tucholskystraße im Bezirk Mitte ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen haben sich offenbar schnell ausgebreitet. „Es steht mittlerweile eine Wohnung im ersten Obergeschoss in Vollbrand“, sagte eine Feuerwehrsprecher der Berliner Zeitung.

Da die Lage noch unübersichtlich ist und viele Menschen in Gefahr sind, wurden zahlreiche Einsatzkräfte nachalarmiert. Weitere Löschfahrzeuge sind auf Anfahrt. Mehr könne die Feuerwehr derzeit noch nicht sagen.

Mehr in Kürze