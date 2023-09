Der Seerosenteich im Volkspark am Weinbergsweg in Berlin-Mitte drohte, vergangene Woche umzukippen. Für die Tiere in dem Teich hätte das den Tod bedeutet. Das Bezirksamt Mitte will deswegen die darin lebenden Fische zur Adoption freigeben und ihnen ein neues Zuhause schenken. Am Freitag, 8. September, können Interessierte zwischen 11 und 13 Uhr einen Fisch abholen und im eigenen Teich wieder aussetzen. Mit der Aktion soll der Fischbestand im Teich reguliert und das Gleichgewicht wieder hergestellt werden.

Voraussetzung für die Fisch-Adoption sei ein geeigneter Teich, in dem die Tiere artgerecht leben können, so die Bezirksstadträtin Dr. Almut Neumann. Wer einen solchen Teich besitze und schon Erfahrungen mit der Haltung von Fischen gesammelt habe, könne sich bis zum 6. September telefonisch unter der Nummer 0172 276 82 37 melden. Weitere Abfisch-Aktionen soll es in den kommenden Wochen immer freitags von 11 bis 13 Uhr geben, wenn Anmeldungen vorliegen. Zusätzlich stelle das Bezirksamt Mitte Informationsmaterial für jeden neuen Fisch-Besitzer zur Verfügung.

Gefahr: Sauerstoffmangel im Seerosenteich im Volkspark am Weinbergsweg

Grund für das schnelle Handeln des Bezirksamt sei die Notlage, in der sich der Teich im Park am Weinbergsweg befinde. Ein zu hoher Fischbestand, starker Regen und warme Temperaturen führten in der vergangenen Woche zu einem Sauerstoffmangel im Wasser. Viele Fische drohten zu ersticken und versuchten, an der Wasseroberfläche nach Luft zu schnappen. In einer gemeinsamen Aktion retteten Bezirksamt Mitte, Polizei und Feuerwehr den Teich vor dem Umkippen, indem Fische entnommen und frisches Wasser zugeführt wurden.

Der Seerosenteich im Volkspark am Weinbergsweg in Berlin-Mitte droht umzukippen. Grund sind zu hohe Fischbestände und die hohen Temperaturen. Marcy Monkman/imago

Um den Teich auch in Zukunft erhalten zu können, appelliert das Bezirksamt Mitte an die Besucher, keine Fische, die als Haustiere gehalten werden, in öffentliche Gewässer zu setzen. Der Seerosenteich in Mitte sei kein artgerechter Lebensraum. Auch das Füttern von Fischen und Wasservögeln schade den Tieren und den Gewässern.