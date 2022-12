Berlin-Mitte: Golf auf Sommerreifen reißt Fußgängerampel nieder

In Berlin-Mitte liegt eine Fußgängerampel in Trümmern. Ein Autofahrer hat sie bei einem Verkehrsunfall schwer beschädigt.

In Berlin-Mitte liegt eine Fußgängerampel in Trümmern. Ein Autofahrer hat sie bei einem Verkehrsunfall schwer beschädigt. Morris Pudwell

In der Nacht auf Montag hat sich in Berlin-Mitte ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein GTI-Fahrer schleuderte nach ersten Erkenntnissen von vor Ort über eine Mittelinsel, fällte eine Fußgängerampel und kam schlussendlich quer der Fahrbahn zum Stehen.

Der Unfall geschah gegen 23.20 Uhr an der Hannoverschen Straße Höhe Philippstraße. Laut Berichten von vor Ort, behandelte die Feuerwehr mehrere Personen an der Unfallstelle und transportierte mindestens einen Verletzten in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr ist am Unfallwagen zugange. Morris Pudwell

Nach ersten Angaben fuhr der Fahrer offenbar noch mit Sommerreifen bei den winterlichen Wetterverhältnissen. An dem hochwertigen Golf entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe. Ein Rad hing nur noch halb am Fahrzeug, mehrere Reifen waren platt. Die Feuerwehr barg das Fahrzeug und stellte es mittels Rollgleitern am Straßenrand ab. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.