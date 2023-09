Berlin-Mitte: Teenager beißt, kratzt und bespuckt Polizei-Mitarbeiter

Ein 19-jähriger Teenager hat in der Nacht zu Montag bei einer Festnahme mehrere Mitarbeiter der Berliner Polizei durch Beißen und Kratzen verletzt. Gegen ihn soll Haftbefehl erlassen werden, wie die Ermittler mitteilen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen geriet der junge Mann in der Gontardstraße in Berlin-Mitte gegen 2.45 Uhr mit einem 20-Jährigen in Streit. Anlass soll die Frage nach einer Zigarette gewesen sein. Im weiteren Verlauf soll der Verdächtige dann zwei Glasflaschen nach dem Älteren geworfen haben, ohne ihn zu treffen.

Berlin: 19-jähriger Angreifer verletzte sich im Polizeiwagen selbst

Danach soll er eine Flasche zerschlagen und sein Gegenüber damit bedroht haben. Der 20-Jährige blieb unverletzt. Nachdem die Polizei eingetroffen war und den Sachverhalt klären wollte, wurde der 19-Jährige zunehmend aggressiver, sodass ihm Handfesseln angelegt wurden. Laut schreiend wurde der Mann in einen Einsatzwagen gesetzt, wo er nach Polizeiangaben seinen Kopf gegen das Fahrzeuginnere schlug. Der Festgenommene kam anschließend in einen Polizeigewahrsam, wo er dann vier Mitarbeiter attackierte und verletzte.

Zwei von ihnen mussten ihren Dienst vorzeitig beenden und begaben sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der 19-Jährige wurde der Kriminalpolizei übergeben. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte dauern an.