Ist das eine Folge des schweren Sturms am Montag? Vor einem Irish Pub in Berlin-Mitte ist ein großer Baum auf die Straße gestürzt. Wie Augenzeugen berichteten, ereignete sich der Vorfall am Freitagabend in der Flensburger Straße vor dem Pub „The Lír“ unweit des Schlosses Bellevue.

Die Feuerwehr wurde gerufen, um den Baum zu beseitigen und sperrte die Straße für die Dauer des Einsatzes. Verletzt wurde zum Glück niemand.