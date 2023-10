Ein Autofahrer hat am Donnerstag gut sichtbar eine Hakenkreuzfahne in seinem parkenden Wagen in der Großen Hamburger Straße in Berlin-Mitte deponiert und auch Polizisten angegriffen. Wie die Berliner Polizei mitteilte, forderten die Beamten den 50-jährigen Mann am Mittag auf, die Hakenkreuzfahne und die Reichskriegsflagge vom Armaturenbrett seines Autos zu entfernen.

Der Mann kam der Aufforderungen laut Polizei nur widerwillig nach. Danach beleidigte der 50-Jährige den Angaben zufolge die Polizisten fremdenfeindlich und schlug einem der beiden mit der Hand vor die Brust. Daraufhin wurde er festgenommen. Die verbotenen Flaggen beschlagnahmten die Beamten. Das Landeskriminalamt Berlin ermittelt gegen den 50-jährigen Mann nun unter anderem wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen.