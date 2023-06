Der Sänger und Schauspieler hangelte sich in einer halsbrecherischen Aktion an der Fassade des Hotel de Rome entlang.

Der amerikanische Schauspieler und Sänger Jared Leto hat mit einer Aktion in Berlin international für Schlagzeilen gesorgt. Wie Videos, die das Promi-Portal TMZ veröffentlichte, zeigen, kletterte Leto die Fassade des Hotel de Rome am Bebelplatz in Berlin-Mitte hoch.

Jared Leto is currently climbing a hotel wall in Berlin.pic.twitter.com/CkvcNsYWGG — Film Updates (@FilmUpdates) June 6, 2023

Warum der Sänger dies tat, ist unklar. Laut TMZ ist Leto derzeit gemeinsam mit einem TikTok-Star namens Younes Zarou in Berlin. Gemeinsam sollen sie mehrere Videos in der Nähe des Hotels gedreht haben.

Jared Leto ist Frontsänger der Band Thirty Seconds to Mars. Zudem ist er als Schauspieler durch seine Rolle im Film „Dallas Buyers Club“ bekannt, für die er 2014 einen Oscar als bester Nebendarsteller erhielt.