Berlin-Mitte: Jugendlicher beim Volleyball-Spielen ausgeraubt

Ein 17-Jähriger ist in Berlin-Mitte am Donnerstagabend von zwei Männern ausgeraubt worden. Wie die Berliner Polizei am Freitag mitteilt, war der Jugendliche gegen 20.20 Uhr mit einem Bekannten auf der Freifläche zwischen dem Fernsehturm und der St. Marienkirche gerade beim Volleyball-Spielen, als er bemerkte, wie zwei Männer sich an seinem am Boden liegenden Rucksack zu schaffen machten.

Einer der Männer nahm eine Musikbox aus der Tasche und wollte sich damit vom Ort entfernen. Als der 17-Jährige den Mann ansprach und seine Musikbox zurückforderte, hob dieser zunächst sein T-Shirt und zeigte auf ein Messer, das er im Hosenbund trug. Anschließend schlug der Räuber dem Jugendlichen den Angaben zufolge mit der Faust in den Magen und drohte weitere Gewalt an.

Der Tatverdächtige flüchtete danach in Richtung des Marx-Engels-Forums. Alarmierte Polizisten fassten den 23-Jährigen kurze Zeit später in der Nähe.