Berlin-Mitte: Letzte Generation blockiert am Rosenthaler Platz

Aktivisten der Letzten Generation haben am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr den Verkehr am Rosenthaler Platz in Mitte blockiert. Wie ein Polizeisprecher der Berliner Zeitung sagte, startete der Protestmarsch der Letzten Generation am Neptunbrunnen. Im Vorfeld führten Polizisten demnach mit den Aktivisten ein sogenanntes Kooperationsgespräch über die Route der Demonstration und verbotene Demonstrationsformen. Blockaden seien dabei untersagt worden. Daran haben sich die Aktivisten laut dem Polizeisprecher nicht gehalten.

Auch die Letzte Generation teilte mit, dass sich ihre Aktivisten mit Musik und Sprechchöre rufend am Rosenthaler Platz auf die Straße gesetzt hätten. Die Polizei erklärte eigenen Angaben zufolge den Sitzprotest für beendet und forderte die Demonstranten auf, den Platz zu verlassen. Der Aufforderung sollen sie auch gefolgt sein.