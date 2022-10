Berlin-Mitte: Mann attackiert Nachbar seiner Ex-Freundin mit Messer

In Mitte ist ein Mann in der Wohnung seiner Nachbarin lebensgefährlich verletzt worden. Der Tatverdächtige konnte festgenommen werden.

Am Montag soll ein Mann den Nachbarn seiner Ex-Partnerin lebensbedrohlich verletzt haben, als er ihn in der Wohnung seiner ehemaligen Freundin antraf.

Nach ersten Erkenntnissen und Angaben der 52-Jährigen Frau hatte sie gegen 19.45 Uhr Besuch von einem Nachbarn aus dem Wohnhaus an der Max-Beer-Straße als ihr 60-jähriger Ex-Partner die Wohnung betrat. Der 60-Jährige soll dann den 31-jährigen Nachbarn aufgefordert haben, sofort die Wohnung zu verlassen, ging mit einem Messer auf den Jüngeren los und verletzte ihn schwer. Die Wohnungsmieterin soll zwischen die Männer gegangen sein, so dass ihr Nachbar aus ihrer Wohnung in seine eigene flüchten konnte, teilte die Berliner Polizei am Dienstag mit.

Ex-Partner kommt nach Anruf zurück

Ihr Ex-Freund soll schließlich aus dem Haus in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 31-Jährigen mit lebensbedrohlichen Stichverletzungen an einem Arm und am Rumpf in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Während der polizeilichen Maßnahmen am Ort rief sie ihren Ex-Partner an und forderte ihn auf, zurückzukehren, was dieser auch wenig später tat. Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen in der Nähe des Wohnhauses fest und übergaben ihn der Kriminalpolizei. Die Ermittlungen gegen den Festgenommenen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.