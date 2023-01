Berlin: Mann attackiert S-Bahn-Fahrgäste mit Schere

Ein Mann soll am Mittwochnachmittag in einer S-Bahn der Linie 5 zwei Reisende mit einer Schere angegriffen und sie an den Armen verletzt haben. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen für die Tat.

Was war geschehen? Der 35-jährige Tatverdächtige soll gegen 15.30 Uhr in der S5, die aus Richtung des Alexanderplatzes kam, einen unbekannt gebliebenen Reisenden plötzlich mit einer Schere angegriffen haben. Zeugenaussagen zufolge soll das Opfer den Angriff mit seinen Armen abgewehrt haben. Ein weiterer 26-jähriger Reisender bemerkte den Vorfall und ging dazwischen. Dabei erlitt er ebenfalls leichte Schnittverletzungen am Unterarm. Polizisten überwältigten den 35-jährigen Tatverdächtigen beim Halt der S-Bahn am S-Bahnhof Hackescher Markt und nahmen ihn vorläufig fest.

Die Bundespolizei leitete gegen den slowakischen Staatsangehörigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. Die Schere, die eine Klingenlänge von etwa elf Zentimetern hatte, stellten sie sicher.

Die Bundespolizei sucht nun nach dem unbekannt gebliebenen Opfer und weiteren Zeugen, die Angaben zur Tat machen können.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Hauptbahnhof unter der Rufnummer 03020622930 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei 08006888000 genutzt werden.