Ein Berliner hat in seiner Wohnung einen überraschenden Fund gemacht. Wie der RBB berichtete, entdeckte der Biologe Daniel Püschel am Sonntagabend einen dunklen Fleck neben einem Fenster an der Wand. Was Püschel zunächst für eine Motte hielt, entpuppte sich bei näherer Betrachtung als schwarzer Skorpion.

Skorpion lebt jetzt im Zoo

„Ich bin selbst erstaunt, wie lässig ich geblieben bin“ so Püschel gegenüber dem RBB. Seiner Erzählung nach nahm er eine Brotdose, stülpte sie über das Tier und schob den Deckel Darunter. Das Tier war gefangen. Allerdings konnte er den Skorpion nicht wie eine Spinne oder Wespe einfach wieder aussetzen.

Püschel kontaktierte die Tiersammelstelle, die Feuerwehr und die Polizei – ohne Erfolg. Das Bezirksamt Mitte konnte im schließlich helfen: Eine Mitarbeiterin des Umwelt- und Naturschutzamtes holte das Tier ab und brachte es in den Zoo.

Skorpione sind in Deutschland nicht heimisch. Sie leben hauptsächlich in Tropen, Subtropen oder Wüstengebieten. Das Gift mancher Skorpione kann für den Menschen sogar tödlich sein – allerdings ist dies nur bei wenigen Arten der Fall. Wie das Tier in die Wohnung in Berlin-Mitte gelangen konnte, ist unklar. Püschel geht jedoch davon aus, dass es bei einem Nachbar nach einer Reise aus dem Koffer oder aus einem Terrarium geklettert ist.