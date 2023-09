Berlin-Mitte: Mann schlägt Rivalen Glasflasche gegen Kopf

Bei einem Streit zwischen zwei betrunkenen Männern am Dorothea-Schlegel-Platz in Berlin-Mitte ist einer der beiden verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll ein 47-Jähriger am Donnerstagabend gegen 20 Uhr eine Glasflasche auf den Kopf und in das Gesicht seines 46-jährigen Kontrahenten geschlagen haben.

Nachdem der 46-Jährige zu Boden gegangen war, soll ihn der Tatverdächtige noch getreten haben. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten mit stark blutenden Schnitt- und Platzwunden am Kopf in ein Krankenhaus. Sein 47-jähriger Kontrahent wurde einem Fachkommissariat überstellt. Die Ermittlungen dauern.