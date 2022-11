Ein 57-jähriger Mieter liegt tot in seiner Wohnung. Alles deutet auf ein Fremdverschulden hin. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Berlin-Mitte: Mann tot in Wohnung gefunden – Mordkommission ermittelt

Ein 57-jähriger Mieter ist in Berlin-Mitte leblos in seiner Wohnung in der Rostocker Straße aufgefunden worden. Wegen Verdachts des vollendeten Totschlags hat die Mordkommission des LKA die Ermittlungen übernommen.

Wie die Polizei Berlin am Freitag mitteilt, deuten die Umstände auf ein Fremdverschulden hin. Die Ermittlungen dauern an.