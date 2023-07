Berlin-Mitte: Mutter und Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall sind am Sonntagabend in Berlin-Mitte zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr nach bisherigen Erkenntnissen ein 46-jähriger Mann mit seinem Auto gegen 17 Uhr auf der Brunnenstraße vom Rosenthaler Platz kommend, um nach links in die Invalidenstraße abzubiegen. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Auto eines 29-Jährigen zusammen, der die Brunnenstraße in Richtung Rosenthaler Platz fuhr. Durch den Zusammenstoß wurden die 37-jährige Ehefrau und die sieben Jahre alte Tochter des 46-Jährigen verletzt.

Beide erlitten ein Knalltrauma sowie diverse Hämatome. Sie klagten über Schmerzen im Kopf- und Oberkörperbereich. Zeuginnen und Zeugen leisteten Erste Hilfe, ehe alarmierte Rettungskräfte eintrafen und die weitere Versorgung übernahmen. Mutter und Tochter wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie nun stationär behandelt werden. Die beiden Fahrer sowie der fünfjährige Sohn des 46-Jährigen, der ebenfalls im Auto saß, blieben unverletzt. Nach dem Unfall war keines der beteiligten Autos fahrtauglich.