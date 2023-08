Mitte: Parkscheinautomaten bald mit Hundekot-Tüten?

Ein Parkscheinautomat als Spenderbox für Hundekot-Tüten? Oder vielleicht als digitaler Wegweiser? Oder doch lieber als Kunstobjekt? Was die neuen Parkscheinautomaten in Alt-Mitte können sollen, dürfen Anwohner jetzt mitentscheiden. Am Dienstag veranstalten das Ordnungsamt Mitte und das Büro für Bürger*innenbeteiligung dafür einen Ideenworkshop.

Die Parkscheinautomaten in Alt-Mitte sind schon ziemlich in die Jahre gekommen. 2024 sollen sie nun nach 20 Jahren ersetzt werden. Die neuen Geräte sollen aber mehr können als nur Parktickets drucken. „Als feste Installation im Kiez können die Automaten mit Zusatzfunktionen ausgestattet werden“, teilt das Bezirksamt Mitte mit. Die Vorschläge würden im Anschluss ausgewertet und auf ihre Umsetzbarkeit geprüft, hieß es.

Was sollte bei neuen #Parkscheinautomaten eurer Meinung nach ein Must-Have sein 🤩? Bei der Beteiligungsveranstaltung am 08.08. könnt ihr euch aktiv einbringen! Die Vorschläge werden im Anschluss ausgewertet & auf ihre Umsetzbarkeit geprüft. Mehr Infos ➡️ https://t.co/2uC8B3QU2i pic.twitter.com/RoPdZcwQPm — Bezirksamt Mitte (@BA_Mitte_Berlin) July 26, 2023

Der Ideenworkshop findet am Dienstag, 8. August von 17.30 Uhr bis 20 Uhr im BVV- Saal des Rathauses Mitte (Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin, 1. OG) statt.