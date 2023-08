Mitte: Passantinnen retten Mann aus brennendem Zelt unter Brücke

Zwei Passantinnen haben am Mittwoch gegen 21 Uhr ein brennendes Zelt in Berlin-Mitte bemerkt und einen Mann daraus gerettet. Das Zelt soll unter der S-Bahnunterführung Jannowitzbrücke gestanden haben und in Brand geraten sein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die Frauen sollen in das Zelt geschaut haben und dort einen schlafenden Mann entdeckt haben. Ihre Versuche, ihn zu wecken blieben demnach erfolglos. Daraufhin sollen sie den Mann aus dem Zelt gezogen und die Feuerwehr alarmiert haben. Das Zelt brannte vollständig nieder. Laut der Polizei wurde niemand verletzt.