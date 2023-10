Kleine Augen, große Ohren und ein unschuldiger Blick: In einer Wohnung in Berlin-Mitte hat die Polizei im Auftrag des Bezirksamts Mitte einen jungen Serval beschlagnahmt. Auf X (früher Twitter) postete das Bezirksamt ein Foto des kleinen Tieres und warnte: „Wildkatzen sind keine Haustiere!“ Wie die Polizei auf Anfrage der Berliner Zeitung mitteilte, soll der Serval schon gegen Ende der vergangenen Woche beschlagnahmt worden sein.

„Das exotische Tier sollte illegal in einer Wohnung im Bezirk gehandelt werden & befindet sich jetzt unter tierärztlicher Aufsicht“, teilte das Amt auf X mit. „Vermutlich kommt das Jungtier aus einem EU-Land, denn bei Tieren aus dem EU-Ausland wäre es die Zuständigkeit vom Zoll“, so ein Polizeisprecher. Das Bezirksamt und die Berliner Polizei konnten auf Anfrage der Berliner Zeitung zunächst keine weiteren Details zu dem Fall nennen.

Servals kommen ursprünglich aus der afrikanischen Savanne. Eine Expertin ordnet ein, wie gefährlich die Tiere werden können„Wildtiere haben, wie der Name es schon sagt, meist ein wildes Wesen“, sagte eine Mitarbeiterin und Biologin des Wildkatzenzentrums Felidae in Barnim der Berliner Zeitung. „Wenn sie von Hand aufgezogen werden, können sie zwar nett sein, doch Wildkatzen kennen keine Distanz zu Menschen.“

Wildkatzenzentrum in Barnim: Haltung von Wildtieren auf Social Media beliebt

Das Wildkatzen- und Artenschutzzentrum Barnim ist nach eigenen Angaben eine kleine private Einrichtung vor den Toren Berlins im Brandenburg. Dort lebt derzeit ein Serval, der mittlerweile sechs Jahre alt ist. Servale können so alt werden wie gewöhnliche Hauskatzen, also etwa 15 bis 20 Jahre. „Unser Serval ist ganz schön garstig“, so die Biologin. „Wir gehen nur zu zweit ins Gehege und das, obwohl wir ausgebildete Tierpfleger sind, die den Umgang mit den Wildtieren gelernt haben.“

Exotische Wildtiere werden häufig illegal in Deutschland gehalten und gehandelt. „Das Problem sind die ganzen Aufnahmen über Social Media“, erklärte die Biologin. „Im Internet kursieren immer nur Videos von den ausgewählt netten Tieren. Niemand zeigt seine Katze, wenn sie kratzbürstig ist.“ Wenn es nicht solche verzerrten Vorbilder im Netz geben würde, wäre die Haltung exotischer Wildtiere ihr zufolge gar nicht so beliebt.

„Es spricht nichts dagegen, wenn Wildtiere in Privathand sind, wenn die Halter dazu bereit sind, die notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen“, sagte die Biologin des Wildkatzenzentrums.

Privathalter sollten außerdem nicht über einen Kamm geschert werden, sagt die Wissenschaftlerin „Die Tiere könnten ein fantastisches Leben haben, wenn ihnen artgerechtes Futter sowie ein großer Garten zur Verfügung gestellt werden und die Halter sich mit viel Zeit und Kenntnissen um sie kümmern. Doch viele unterschätzen die Haltung eines solchen Tieres.“ Und eine Haltung in einer Berliner Wohnung in Mitte ist ganz bestimmt nicht artgerecht.