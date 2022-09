Berlin - Ein Berliner Polizist ist durch einen Angriff in Berlin-Mitte schwer verletzt worden. Seine Schulter wurde bei der Auseinandersetzung am Freitagabend am Alexanderplatz ausgekugelt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zwei Polizisten bemerkten eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern nahe dem Fernsehturm. Ein Polizist zog einen 29-jährigen Angreifer weg und nahm ihn fest.

Der zweite Mann und ein weiterer Mann im Alter von 35 Jahren griffen den Polizisten mit Faustschlägen an und versuchten, den Festgenommenen zu befreien. Der zweite Mann zog dabei den Arm des Polizisten so stark nach hinten, dass das Schultergelenk ausgekugelt wurde.

Weitere Polizisten nahmen die drei angetrunkenen Verdächtigen fest, wobei diese heftigen Widerstand leisteten und einen weiteren Beamten leicht verletzten. Der schwer verletzte Polizist wurde in ein Krankenhaus gebracht.