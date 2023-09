Berlin-Mitte: Polizist rettet Frau aus der Spree

Ein Polizist hat in der Nacht auf Samstag in Berlin-Mitte eine Frau aus der Spree gerettet. Nach ersten Angaben von vor Ort sei die mutmaßlich betrunkene Frau am Schiffbauerdamm auf Höhe des Bertolt-Brecht Platzes aus bislang unbekannten Gründen gegen 3 Uhr in der Nacht in die Spree gefallen. Eine Anruferin hatte daraufhin die Berliner Feuerwehr und Polizei alarmiert.

Die Polizei war zuerst vor Ort und sichtete die Frau. Ein Polizeibeamter legte daraufhin Funktionsweste und Sicherheitsschuhe ab und sprang zu ihr ins Wasser. Die eintreffende Feuerwehr half ihm dabei, die Frau aus der Spree über eine Treppe an der Kaimauer auf den Bürgersteig zum Schiffbauerdamm hochzuziehen. Dort übernahmen Notfallsanitäter und ein Notarzt die weitere Versorgung. Der vollkommen durchnässte Polizeibeamte konnte sich ebenfalls in einem Rettungswagen trocknen.