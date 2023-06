Unfall in Berlin-Mitte: 21-jähriger Radfahrer stößt mit Auto zusammen

Am Sonntag wurde ein 21-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall von einem Auto verletzt. Er bog nach links ab, als er von dem Auto erfasst wurde.

Am Sonntag wurde ein 21-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall von einem Auto verletzt.

Am Sonntag wurde ein 21-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall von einem Auto verletzt. Christoph Soeder/dpa

In Mitte ist es am Sonntagmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Radfahrer gekommen, bei dem der Fahrradfahrer verletzt wurde. Die 36-jährige Autofahrerin fuhr auf der Holzmarktstraße in Richtung Stralauer Straße, als sie mit dem 21-jährigen Radfahrer zusammenstieß, teilte die Polizei mit.

Der Radfahrer bog vom Radweg nach links in die Brückenstraße ab, als er mit dem Auto kollidierte. Er stürzte und zog sich Verletzungen am Kopf zu. Die Frau blieb unverletzt. Der 21-Jährige kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.