Berlin-Mitte: Schwerverletzter nach Wohnungsbrand In der Nacht zum Samstag wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Wohngebäude gerufen. Der schwer verletzte Anwohner kam in ein Krankenhaus. BLZ / pud

Einsatzkräfte der Feuerwehr am Einsatzort in der Almstadtstraße in Mitte. Morris Pudwell