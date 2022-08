Die Grünen-Politikerin Stefanie Remlinger könnte die neue Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Mitte werden. Wie der Berliner Zeitung aus Parteikreisen bestätigt wird, laufen bereits intensive Gespräche. Remlinger, bisher Bildungsstadträtin im Bezirk, habe Interesse an dem Posten, heißt es. Zuvor war Remlinger jahrelang Abgeordnete im Berliner Parlament und kümmerte sich dort um den Bereich Bildung.

Der jetzige Amtsinhaber Stephan von Dassel steht wegen eines mutmaßlichen Fehlverhaltens in einem Stellenbesetzungsverfahren vor der Abwahl. Die Grünen in der BVV Mitte haben ein sogenanntes Abwahlverfahren eingeleitet, das schon kommende Woche beendet sein könnte.

Stephan von Dassel schrieb SMS an unterlegenen Bewerber

Von Dassel geriet vor einigen Wochen in den eigenen Reihen wegen einer pikanten SMS unter Druck. Er soll versucht haben, einen bei der Stellenbesetzung unterlegenen Bewerber mithilfe einer Geldzahlung davon abzubringen, gegen die Entscheidung zu klagen. Er räumt einen Fehler ein, schreibt sogar von einer Dummheit. Einen Rücktritt lehnt von Dassel aber bisher ab.

Ihm sei es darum gegangen, die für den Bezirk wichtige Leitung des Steuerungsdienstes im Bezirksamt, eine Schlüsselposition in der Verwaltung, möglichst schnell zu besetzen. Die SMS habe er verschickt „aus Verzweiflung darüber, dass in einem wichtigen Bereich möglicherweise jahrelang nichts vorangehen würde“, so von Dassel. „Ich kann wirklich mit ganz reinem Gewissen sagen, dass ich nur das Beste für den Bezirk und das Land Berlin wollte und will.“

Gleichwohl sei die SMS eine Dummheit und „in höchstem Maße missverständlich“ gewesen. „Sie hätte niemals von einem Bezirksbürgermeister kommuniziert werden dürfen.“ Er habe damit das Vertrauen in seine Person und in das Amt des Bezirksbürgermeisters gefährdet und dem Ansehen der Grünen-Partei geschadet. Er bedaure das, so von Dassel. „Ich bitte alle, die unter den Folgen dieser unbedachten Aktion leiden, um Verzeihung.“