Taxi und Polizeiauto stoßen am Alexanderplatz zusammen: Verletzte

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei war in der Nacht zu Montag mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs, als es zu dem Zusammenstoß kam. Mehrere Personen erlitten Verletzungen.

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei ist in der Nacht zu Montag mit einem Taxi zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr das Polizeiauto gegen 1.40 Uhr mit Martinshorn und Blaulicht auf Alexanderplatz in Richtung Alexanderstraße.

Auf der Kreuzung Alexanderplatz/Ecke Alexanderstraße stieß die Besatzung mit ihrem Einsatzwagen mit einem von rechts kommenden Taxi zusammen, das auf der Alexanderstraße in Richtung Holzmarkstraße fuhr. Während der 40-jährige Taxifahrerfahrer unverletzt blieb, erlitt einer der Passagiere des Taxis, eine 59-jährige Frau, Verletzungen am Arm und am Nacken.

Die Polizeibeamten wurden ebenfalls leicht verletzt und beendeten ihren Dienst. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frau und die Polizeibeamten zu ambulanten Behandlungen in Krankenhäuser. Das Einsatzfahrzeug ist nicht mehr fahrfähig.