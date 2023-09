Moabit: Unbekannte versuchen Geldautomat aus Berliner Spätkauf zu stehlen

In Berlin-Moabit sollen zwei unbekannte Täter mit Gewalt in einen Spätkauf in der Huttenstraße eingedrungen sein. Als Einbruchswerkzeug sollen sie nach Informationen der Berliner Zeitung einen hydraulischen Spreizer verwendet haben. Danach kippten sie den Angaben zufolge einen Geldautomat im Laden um und versuchten diesen daraufhin mitzunehmen. Zeugen störten die Verdächtigen allerdings und so ergriffen sie ohne Beute die Flucht. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an.