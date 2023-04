Unfall am Rosenthaler Platz: Motorradfahrer bricht sich mehrere Knochen

Ein Motorradfahrer ist Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Mitte schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 80-Jährige gegen 16.15 Uhr die Rosenthaler Straße in nördliche Richtung und wartete später am gleichnamigen Platz an einer roten Ampel.

Neben ihm soll eine Frau mit ihrem Wagen auf dem Linksabbiegerstreifen auf Grün gewartet haben. Als die Ampel umsprang, soll sich die Frau mit ihrem Auto vor dem Motorradfahrer gesetzt und diesen geschnitten haben. Allerdings kam es zu keinem Zusammenstoß.

Trotzdem stürzte der Senior und erlitt Knochenbrüche im Schulterbereich und an der Hüfte. Der Verletzte wurde zunächst am Unfallort medizinisch versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Die unbekannt gebliebene Frau beging Fahrerflucht. Die Ermittlungen dauern an.