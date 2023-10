Berlin-Mitte: Versuchter Brandanschlag auf Synagoge in der Brunnenstraße, Festnahme

Zwei unbekannte Männer haben in der Nacht zu Mittwoch versucht, eine Synagoge in Berlin-Mitte mit Molotowcocktails in Brand zu setzen. Das bestätigte die Polizei der Berliner Zeitung. Das jüdische Gotteshaus der Gemeinde Kahal Adass Jisroel befindet sich in der Brunnenstraße.

Die Molotowcocktails flogen gegen 4 Uhr auf das Gemeindehaus, in dem sich auch eine Synagoge befindet. Die Flaschen schlugen auf dem Gehweg auf und zerbrachen. Dabei erloschen die Feuer. Anschließend rannten die beiden Vermummten, die sich zuvor hinter einem Schuttcontainer versteckt hatten, davon. Beide Tatverdächtige sind flüchtig. Verletzt wurde niemand. In dem attackierten Haus ist neben der Synagoge unter anderem eine Kindertagesstätte untergebracht.

Versuchter Anschlag: Synagoge in Berlin-Mitte wurde zuvor gefilmt

Die Polizei nahm Stunden nach der Tat einen dritten Mann fest. Auf X kursieren Videos von der Festnahme am Mittwochmorgen. Die Polizei bestätigte, dass ein 30-Jähriger sich gegen 8 Uhr auf einem E-Roller der Synagoge näherte, den Roller zur Seite warf und auf die Synagoge zulief. Dies verhinderten die Polizisten und nahmen den Mann vorläufig fest. Dabei leistete der 30-Jährige Widerstand und rief volksverhetzende sowie israelfeindliche Parolen. Nachdem seine Personalien aufgenommen wurden, wurde der Mann am Ort entlassen. Eine Polizeisprecherin sagte: „Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Fällen besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.“

Die Brunnenstraße wurde ab der Anklamer Straße mit Gittern weiträumig abgesperrt. Auf Fotos war zu sehen, wie Gemeindemitglieder mit Polizisten vor der Synagoge stehen. Rabbiner Schlomo Rottmann, der das Gemeindehaus besuchen wollte, sagte der Berliner Zeitung, er habe am Dienstagabend einen Mann gesehen. Dieser habe Videos mit dem Handy gefilmt. Das habe die Gemeindemitglieder verunsichert. Auf Nachfrage hätten die Polizeibeamten erklärt, dass das Filmen auf offener Straße in Deutschland erlaubt sei.

Der Schock bei den Gemeindemitgliedern ist groß: Schlomo Afanasev, 43, ist Gemeinderabbiner der Jüdischen Gemeinde Hannover und Mitglied der Gemeinde in der Brunnenstraße. Seit dem Überfall der Hamas auf Israel vor über einer Woche trägt er keine Kippa mehr, sondern ein Basecap. Er rät seinen fünf Kindern, die zum Teil die Schule und Kita der Synagoge besuchen, auch ein Basecap zu tragen. „Ich hätte nie gedacht, dass solche Anschläge in Berlin möglich sind. Ich kann es nicht glauben“, sagte er der Berliner Zeitung.

Die Brunnenstraße wurde rund um die Synagoge weiträumig abgesperrt. Katrin Bischoff

Den Eltern wurde freigestellt, ob sie ihre Kinder in die Kita oder Schule schicken, sagt Anwohnerin Segal. Schon in der vergangenen Woche sei die Schulpflicht aufgrund der Sicherheitslage aufgehoben worden.

Versuchter Anschlag auf Synagoge: Wegner um 15 Uhr erwartet

Bis vorletzte Woche hätten sich Jüdinnen und Juden in dem Viertel sicher gefühlt, sagt die Vorsitzende. Man sei „erkennbar jüdisch“ herumgelaufen. Das habe sich geändert. Sie sei über den versuchten Brandanschlag nicht überrascht, weil sie das Gefühl habe, dass die Lage stark eskaliere. Sie rechnet damit, dass es nicht nur Drohungen geben werde, sondern weitere Angriffe.

Nach dem versuchten Brandanschlag ist die Empörung groß: Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner wird um 15 Uhr zum Tatort fahren. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat verstärkte Sicherheitsvorkehrungen angekündigt. „Es ist ganz klar, dass wir nicht hinnehmen werden und niemals hinnehmen werden, wenn gegen jüdische Einrichtungen Anschläge verübt werden“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Kairo. Auch gewalttätige und mit antisemitischen Parolen begleitete Veranstaltungen seien nicht zu akzeptieren. „Da müssen die Versammlungsbehörden das ihre tun, zum Schutz der jüdischen Einrichtungen die Polizei. Und das werden wir auch machen und alles verstärken.“

Versuchter Anschlag auf Synagoge: Bestürzung bei den Parteien

„Es gibt keine Rechtfertigung, den Hass nach Berlin zu tragen“, betonte Berlins Innensenatorin Iris Spranger. „Es gibt keine Rechtfertigung, andere zu beleidigen, zu bedrohen, zu attackieren.“ Dem werde sich der Rechtsstaat mit aller Konsequenz entgegenstellen. Die Anwesenheit der Polizei habe verhindert, dass die Täter nahe genug an das Gebäude an der Brunnenstraße herangekommen seien, um ihr Ziel tatsächlich zu treffen, erläuterte Spranger.

„Wir haben unterschiedlichste Szenarien in den Bewertungen der Sicherheitslage vorgedacht“, betonte Spranger. „Genau deshalb haben wir ja die Schutzmaßnahmen erhöht. Genau deshalb waren auch gestern wieder Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, haben Straftaten verhindert sowie Straftäter und Straftäterinnen festgenommen.“ Sie fügte hinzu: „Ich appelliere an alle trotz des Konfliktes, der Sorgen und Emotionen sich ausschließlich an friedlichem Protest zu beteiligen und keine Straftaten zu begehen.“

Die Grünen-Fraktionschefs im Berliner Abgeordnetenhaus, Bettina Jarasch und Werner Graf, teilten mit: „Unsere volle Solidarität gilt den Betenden der Synagoge des Vereins Kahal Adass Jisroel und allen Menschen, die dort ein und aus gehen. Molotowcocktails auf Synagogen zu werfen, ist Antisemitismus in Reinform. Wir sind schockiert und entsetzt über diesen antisemitischen Hass in unserer Stadt.“

In der Sonnenallee, rund um das Brandenburger Tor und das Holocaust-Mahnmal kam es in der Nacht zu Mittwoch zu Ausschreitungen. Mehrere Personen wurden dabei festgenommen. Hintergrund könnte der Angriff auf ein Krankenhaus im Gazastreifen am Dienstagabend gewesen sein.