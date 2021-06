Berlin - In Berlin-Mitte beginnen am Freitagmorgen die Schwerpunktimpfungen im Soldiner Kiez. Wer will, kann sich bis Sonntag von 9.30 bis 17.30 Uhr ohne Termin in der Turnhalle der Wilhelm-Hauff-Grundschule in der Gotenburger Straße 8 impfen lassen. Das teilt der Bezirk mit. Im Soldiner Kiez wird mit Moderna und Johnson & Johnson geimpft.

Wer in diesen Straßen wohnt, kann sich ab Freitag ohne Termin impfen lassen: Koloniestraße

Holzstraße

Soldiner Straße

Osloer Straße

Prinzenallee

Stockholmerstraße

Zechliner Straße

Wollankstraße

Wilhelm-Kuhr-Straße

Sternstraße

Nordbahnstraße

Kühnemannstraße

Provinzstraße

Drontheimerstraße

Kattegatstraße

Fischhauser Weg

Papierstraße

Gotenburger Straße

Gottschalkstraße

Geimpft wird so lange, bis der vorhandene Impfstoff aufgebraucht ist.

Wer sich impfen lassen möchte, muss folgende Unterlagen mitbringen: Personalausweis, Reisepass, ggf. Aufenthaltstitel, Meldebestätigung (Ausweisdokument), Impfausweis (falls vorhanden), ausgefüllter Aufklärungsbogen, Anamnese- und Einwilligungsbogen zur COVID-19-Impfung.