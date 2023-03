Moabit: Auseinandersetzung mit einem Messer, zwei Verletzte

In der Nacht zu Mittwoch kam es zwischen mehreren Personen zu einem Streit. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Berlin-Moabit sind in der Nacht zu Mittwoch wohl mindestens zwei Personen verletzt worden. Zu dem Streit soll es gegen 0.20 Uhr an der Ecke Berlichingenstraße/Huttenstraße gekommen sein. Nach ersten Erkenntnissen erlitten die Personen Stichverletzungen. Die genauen Umstände der Tat ermittelt nun die Polizei.