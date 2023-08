Eine Fußgängerin ist am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Moabit verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erfasste ein Auto die 25-Jährige gegen 7.30 Uhr beim Überqueren der Invalidenstraße, nachdem die 56-jährige Autofahrerin vom Tiergartentunnel nach links abgebogen war.

Durch den Aufprall stürzte die junge Frau und wurde am Kopf, Arm und Rumpf verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.