Ein 59-jähriger Mann hat am Montagnachmittag in Moabit zwei Frauen und ihre Kinder rassistisch beleidigt. Wie die Polizei mitteilte, beschimpfte der Mann die Frauen im Alter von 37 und 42 Jahren und die vier Kinder an der Kreuzung Turmstraße Ecke Lübecker Straße.

Zwei Polizisten, die die Lübecker Straße in Richtung Turmstraße entlang fuhren, standen an der Kreuzung und wurden auf den 59-Jährigen aufmerksam. Sie nahmen ihn daraufhin fest. Er wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung in Gewahrsam gebracht und danach wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Staatsschutz des Landeskriminalamts übernahm die weiteren Ermittlungen.