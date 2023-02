Berlin-Moabit: Mutmaßliche Bande von Fahrraddieben festgenommen

In Berlin-Moabit hat wohl eine auf Fahrraddiebstahl spezialisierte Bande zahlreiche Räder geklaut und anschließend zerlegt. Nun gab es Festnahmen.

Laut einem Bericht von vor Ort gaben Anwohner an, Lärm aus einer Wohnung in der Moabiter Sickingenstraße zu hören. Dabei soll es sich um Geräusche gehandelt haben, die einer Flex-Säge ähnelten.

Polizei nimmt zwei Personen fest

Zudem wurden offenbar vermehrt komplette Fahrräder in eine Wohnung transportiert und in der Nacht an Wochenenden sperrige Einzelteile in Plastiktüten herausgeschafft. Anschließend wurde die Ware offenbar laut den Anhaben in ein Auto mit polnischen Kennzeichen verladen.

Die Polizei untersucht das Fahrzeug. Morris Pudwell

Bei einer Durchsuchung der Polizei wurden schließlich über 20 Fahrgestelle gefunden. Der Zustand der Räder war demnach unterschiedlich. Einige waren wohl komplett zerlegt, andere noch vollständig. Vor Ort wurden zwei Personen festgenommen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.