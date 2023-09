Ein Polizist hat in der Nacht zu Freitag einen mutmaßlichen Auto-Einbrecher in Moabit festgenommen. Nach Angaben der Polizei hörte der Polizist außer Dienst gegen 3 Uhr die Scheiben eines Autos in der Stephanstraße zerbrechen. Daraufhin bemerkte er einen 27-Jährigen an einem Transporter, der versuchte, die Fahrertür zu öffnen und mit einer Taschenlampe hineinleuchtete. Der Tatverdächtige soll sich dabei wiederholt vor vorbeifahrenden Auto versteckt haben.

Der Tatverdächtige stieg danach auf ein Fahrrad und fuhr zu einem weiteren Fahrzeug. Als der Mann die sich inzwischen nähernde alarmierte Polizei bemerkte, flüchtete er. Der Polizist außer Dienst verfolgte den Mann auf einem Rad. Auf der Flucht stürzte der Tatverdächtige und konnte von dem Polizisten und weiteren alarmierten Einsatzkräften festgenommen werden. Bei dem Mann wurde ein Schraubendreher und eine Taschenlampe sichergestellt.