Kind misshandelt: Berliner SEK stürmt Wohnung, Festnahme in Moabit

SEK-Beamte stehen vor einem Wohnhaus in Berlin (Symbolbild) dpa/Marius Becker

Ein Spezialeinsatzkommando hat am Dienstagmittag in Berlin-Moabit einen Mann überwältigt. Wie die Polizei mitteilte, soll er ein Kind misshandelt und schwer verletzt haben. Auf Anfrage der Berliner Zeitung konnte die Polizei keine Angaben darüber machen, in welchem Verhältnis das Opfer zu dem Tatverdächtigen steht.

Ermittler aus Wuppertal hatten zuvor herausgefunden, dass der 34-Jährige nach Berlin geflohen war, um sich mutmaßlich dem in Nordrhein-Westfalen geführten Strafverfahren zu entziehen. Dank intensiver Ermittlungen des Berliner Staatsschutzes konnte der Aufenthaltsort des Gesuchten in der Hauptstadt ausfindig gemacht werden, so die Polizei.

Da der Verdacht bestand, das der Mann Waffen bei sich hat, alarmierten die Fahnder das SEK hinzu. Er soll den Angaben zufolge zudem Verbindungen zur rechten Szene und zur Organisierten Kriminalität pflegen.

Gegen 13 Uhr stürmten die schwer Bewaffneten Beamten die Wohnung einer Bekannten an der Emdener Straße und nahmen den Mann schließlich fest. Anschließend brachten die Einsatzkräfte den vorbestraften Mann in ein Polizeigewahrsam. Des Weiteren gibt es in Nordrhein-Westfalen einen Haftbefehl gegen ihn wegen Erschleichens von Leistungen. Er wurde später einem Haftrichter vorgeführt.