Auf einer Baustelle in Berlin-Moabit ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Wie die Berliner Morgenpost berichtet, sind die Zünder des 50 Kilo schweren Bildgängers in einem schlechten Zustand. Die Bombe kann also nicht entschärft werden und wird vor Ort gesprengt.

Gefunden wurde die Bombe auf dem Gelände von Siemens Energy. In der Sickingenstraße wird ein Parkhaus gebaut, bei den Arbeiten wurde die Bombe entdeckt. Am Montag, den 26. September wird die Polizei ab sechs Uhr morgens einen Sperrkreis von 500 Metern rund um den Fundort einrichten.

Da innerhalb des Sperrkreises auch die Ringbahn-Trasse liegt, wird der nördliche Bereich gesperrt. Wann es zur Sperrung kommt und ob ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet wird, war zunächst unklar. Die S-Bahn will am Freitag Details nennen.