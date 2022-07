Ein Motorradfahrer hat bei seiner Flucht vor der Polizei einen Beamten in Lebensgefahr gebracht. Der Polizist wollte den Mann zusammen mit Kollegen in der Nacht zum Sonntag in Berlin-Reinickendorf stoppen und kontrollieren.

Die Einsatzkräfte hatten zuvor auf der Autobahn 111 aufheulende Motorengeräusche gehört, teilte die Polizei am Sonntag mit. Kurz danach beobachteten sie zwei Motorradfahrer, die die Autobahn an der Ausfahrt Eichborndamm verlassen wollten.

Ein Zivilpolizist von der Abteilung Verkehr betrat daraufhin bei rotem Ampellicht die Fahrbahn. Nach Angaben der Polizei forderte er mit einem Anhaltestab die beiden herannahenden Motorradfahrer auf, sofort anzuhalten. Während einer der beiden anhielt, habe der andere Gas gegeben und sei dann auf den Polizisten zugerast. „Dieser konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite retten und so einen Zusammenstoß verhindern“, erklärte ein Polizeisprecher.

Motorradfahrer rast bei seiner Flucht über mehrere rote Ampeln

Bei der anschließenden Verfolgungsjagd brachte er weitere Menschen in Gefahr. Der Motoradfahrer sei trotz roter Ampel in den Kreuzungsbereich hineingefahren, was beinahe zu mehreren Unfällen geführt habe. Autofahrer konnten laut Polizei gerade noch rechtzeitig abbremsen, um Kollisionen zu verhindern. Der flüchtende Motorradfahrer sei daraufhin mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Scharnweberstraße in Richtung Holzhauser Straße gerast. Dabei habe er eine weitere rote Ampel missachtet und erneut andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht.

Die Einsatzkräfte verloren ihn zunächst aus den Augen, entdeckten den 24-Jährigen dann aber in der Meteorstraße, wo er sich hinter einem geparkten Lastkraftwagen versteckte. Wie sich nach der Festnahme herausstellte, ist der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Für das auf ihn zugelassene Motorrad besteht zudem kein Versicherungsschutz, so die Polizei weiter. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten das Motorrad. Anschließend konnte der junge Mann seinen Weg zu Fuß fortsetzen.