Berlin: Mutmaßliche Schleuser festgenommen – mehrere Durchsuchungen 

Im Kampf gegen mutmaßliche Schleuser hat die Bundespolizei am frühen Mittwochmorgen mehrere Wohnungen und Gebäude in Berlin, im brandenburgischen Forst und in Siegen (NRW) durchsucht. Es gehe um das gewerbsmäßige und bandenmäßige Einschleusen von Ausländern nach Deutschland, sagte ein Sprecher der Bundespolizei Mitteldeutschland. Gegen sechs Menschen liege Haftbefehl vor. Zwei der Verdächtigen seien am Mittwochmorgen bereits festgenommen worden, einer in Berlin und einer in Forst.