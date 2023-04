Benzindieb liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei – und kracht in Ampel

Nachdem er seinen Opel betankt hatte, trat ein Fahrer ohne zu zahlen in der Nacht die Flucht an. Zivilfahnder der Polizei nahmen die Verfolgung auf.

Die Verfolgungsjagd endete in einem Unfall. Morris Oudwell

Ein mutmaßlicher Benzin-Dieb hat sich in der Nacht zu Dienstag eine Verfolgungsjagd mit der Berliner Polizei geliefert. Nach ersten Informationen tankte der Mann kurz vor Mitternacht seinen Opel an einer Tankstelle in Berlin-Marzahn und fiel dabei bereits Zivilfahndern der Polizei auf.

Als der Opel-Fahrer das Tankstellengelände verließ, wollten die Beamten den Fahrer den Angaben zufolge stoppen. Der Mann gab jedoch Vollgas und raste davon. An der Allee der Kosmonauten, in Höhe der Abfahrt zur B158, verlor der Dieb schließlich die Kontrolle über sein Auto und rammte frontal einen Ampelmast.

Die Polizisten nahmen den leicht verletzten Spritdieb fest. Es wurden ersten Angaben zufolge mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Tankbetrugs und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, gefertigt. Die Feuerwehr barg den Opel und musste den instabilen Ampelmast umlegen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt.