Berlin: Mutter vor den Augen ihrer Kinder in BVG-Bus niedergestochen

Vor den Augen ihrer beiden Kinder ist in Gesundbrunnen eine Frau niedergestochen worden. Die Tat ereignete sich am Dienstag, kurz nach 17 Uhr, in einem BVG-Bus.

Nach Angaben der Polizei war die 33-Jährige in der Buslinie 327 in Richtung Schönholz in der Reinickendorfer Straße unterwegs, als plötzlich ein unbekannter Mann auf die Frau mit einem Messer einstach. An der Haltestelle Nauener Platz stieg der Täter aus und flüchtete.

Einer Polizeisprecherin zufolge wurde die lebensgefährlich verletzte Frau in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde sie notoperiert.

Die 1. Mordkommission des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen. Sie beschlagnahmte den Bus, der jetzt in der Kriminaltechnik intensiv auf Spuren des Täters untersucht wird. Auch die Überwachungsvideos der BVG werden ausgewertet.

„Zeugen, die etwas zum Tathergang oder dem Fluchtweg des Täters sagen können, werden gebeten, sich mit uns in Verbindung gesetzt haben, falls sie sich noch nicht gemeldet haben“, sagte die Polizeisprecherin.