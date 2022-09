Nach dem Auslaufen des 9-Euro-Tickets am 1. September berichten mehrere User auf Twitter von verstärkten Fahrscheinkontrollen in Bussen und Bahnen in Berlin. Auch ein Reporter der Berliner Zeitung wurde am Morgen kontrolliert.

Um ein mögliches Nachfolgeticket wird in Berlin und bundesweit noch gerungen. Franziska Giffey stellte erst für Oktober ein mögliches Günstig-Ticket in Aussicht. Fahrgäste müssen sich also zumindest für diesen Monat noch ein reguläres Ticket kaufen. Kosten für eine Monatskarte für den AB-Bereich: 86 und nicht mehr neun Euro.

Auf Anfrage der Berliner Zeitung dementieren BVG und S-Bahn, dass es verstärkte Kontrollen wegen des Auslaufens des 9-Euro-Tickets gäbe. Die Einhaltung der Maskenpflicht werde seit den vergangenen Wochen vermehrt kontrolliert, die Ticketkontrollen seien nicht verstärkt worden und laufen wie immer, heißt es nahezu wortglich von BVG und S-Bahn. „Wir kontrollieren durchgängig die Fahrkarten – vor, während und nach dem 9-Euro-Ticket “, so ein Sprecher der S-Bahn.