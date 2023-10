Die Berliner Polizei hat am Montagabend im Zusammenhang mit antiisraelischen Vorfällen in Neukölln einen Mann festgenommen und mehrere Platzverweise erteilt. Nach Angaben der Polizei am Dienstag wurden die Polizisten bei der Überprüfung eines Mannes gegen 15.10 Uhr an der Sonnenallee Ecke Reuterstraße von einem 26-Jährigen gestört, welcher palästinensische Symbole auf Brust und Stirn getragen haben soll.

Der Mann wurde daraufhin von der Polizei überprüft. Dabei stellten die Polizisten fest, dass es sich um einen polizeibekannten Rädelsführer mit Verbot für politische Betätigung handelte. Die Polizisten forderten den Mann auf, die Symbole zu entfernen. Als dieser der Aufforderung nicht nachkam, beschlagnahmten sie diese. Der Mann leistete dabei körperlichen Widerstand und rief pro-palästinensische Parolen. Zwei Polizisten wurden bei der Festnahme leicht verletzt. Etwa 20 Schaulustige beobachteten den Vorfall.

Pro-palästinensischer Randalierer kam wieder auf freien Fuß

Die Polizei nahm den 26-Jährigen fest und transportierte ihn in einem Gefangenentransporter ab. Dabei beleidigte er die Beamten auf Arabisch und randalierte im Wagen. Der 26-Jährige klagte nach Angaben der Polizei über Schmerzen in Gesicht und Bauchgegend, lehnte einen Rettungswagen allerdings ab. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen beendet wurden, kam der 26-Jährige laut Polizei wieder auf freien Fuß.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Wenige Stunden später bemerkte die Polizei eine Ansammlung von Jugendlichen im Bereich Sonnenallee/Michael-Bohnen-Ring. Nach Angaben der Polizei waren einige von ihnen vermummt. Die Polizei überprüfte die Identität von insgesamt 15 Personen zwischen 14 und 23 Jahren und erteilte ihnen einen Platzverweis.