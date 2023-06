Neukölln: Autos auf Werkstatt-Parkplatz brennen

Mindestens drei Wagen brennen auf dem Parkplatz einer Autowerkstatt in Neukölln. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Auf dem Parkplatz einer Autowerkstatt in Berlin-Neukölln haben in der Nacht zu Samstag mehrere Autos gebrannt. Die Feuerwehr löschte mindestens drei Wagen auf dem Gelände in der Rudower Straße, konnte aber ein Ausbrennen mindestens eines der Autos nicht mehr verhindern.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Derzeit wird von Brandstiftung ausgegangen. Nur wenige Meter weiter wurde versucht, ein Motorrad in Brand zu stecken. Dies konnte aber verhindert werden.