Neukölln: Betrunkener Autofahrer gibt sich als Polizist aus

Ein betrunkener Autofahrer hat sich am Mittwochabend in Neukölln bei einer Verkehrskontrolle als Polizist ausgegeben. Wie die Polizei berichtete, fiel der 35-Jährige durch seine Fahrweise auf, da er auf einem Parkplatz eines Supermarkts in der Grenzallee trotz Publikumsverkehr stark beschleunigte und sich mehrmals um die eigene Achse drehte.

Ein Zeuge sprach den Fahrer auf seine Fahrweise an, worauf dieser angab, er sei Polizist und auf eine Schutzweste mit dem Abzeichen der Polizei zeigte. Er beschleunigte seinen Wagen stark und fuhr in Richtung Grenzallee davon. Polizisten konnten ihn schließlich in der Ziegrastraße finden.

Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,85 Promille. Im Auto fanden die Polizisten die Schutzweste mit dem Abzeichen der Polizei. Zudem fanden sie weitere Abzeichen anderer öffentlicher Ämter. Diese wurden zusammen mit dem Führerschein und dem Auto des 35-Jährigen beschlagnahmt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Amtsanmaßung verantworten. Die Ermittlungen dauern an.