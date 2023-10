Bei einem Raubüberfall im Neuköllner Ortsteil Buckow ist am Dienstagabend ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Der 27-Jährige saß gegen 19.15 Uhr an einer Bushaltestelle in der Gerlinger Straße, als er von zwei Männern angegriffen wurde, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Männer sollen den 27-Jährigen getreten, geschlagen und mit einem Messer attackiert haben.

Als der 27-Jährige auf dem Boden lag, stahlen die Angreifer ihm das Portemonnaie aus der Hosentasche. Die Tatverdächtigen flüchteten dann der Polizei zufolge in Richtung Töpchiner Weg. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 27-Jährigen mit Stichverletzungen im Rücken zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.