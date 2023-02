Ein Doppeldeckerbus der BVG fing am Mittwochabend aus bisher ungeklärter Ursache Feuer. Die Ursache des Brandes im Motorraum ist noch unklar.

Berlin-Neukölln: BVG-Doppeldeckerbus geht in Flammen auf

Im Ortsteil Buckow in Berlin-Neukölln hat am Donnerstagabend ein BVG-Doppeldeckerbus auf offener Straße angefangen zu brennen. Nach ersten Informationen war der Motorraum des Busses gegen 21.20 Uhr in Flammen aufgegangen.

Der Fahrer konnte den Bus an der Haltestelle Buckower Damm/ Johannisthaler Chaussee anhalten. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr löschte den Brand im Motorraum. Die Brandursache wird noch ermittelt. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen technischen Defekt. Der Buckower Damm war ab Johannisthaler Chaussee voll gesperrt. Der Bus musste von der BVG abgeschleppt werden.