Neukölln: Dach von Einfamilienhaus brennt lichterloh – Brandstiftung?

Die Feuerwehr war in der Nacht in Berlin-Neukölln im Einsatz. Meterhohe Flammen schlugen aus dem Dach eines Wohnhauses – womöglich war es Brandstiftung.

Das Dach eines Einfamilienhauses in Berlin-Neukölln in Vollbrand Morris Pudwell

Ein brennender Dachstuhl hat in Berlin-Neukölln einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Rund 80 Kräfte rückten am späten Montagabend zu dem Einfamilienhaus aus, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Nach Angaben von vor Ort brannte gegen 23 Uhr zunächst nur ein Schuppen auf dem Grundstück. Die Flammen griffen allerdings rasch auf das Wohnhaus über. Wie die Polizei nun am Vormittag mitteilte, verdichten sich wohl Hinweise, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte.

Polizist rettet Senioren-Ehepaar aus dem Haus

Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts hat noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen. Außerdem wurden Details über die Evakuierung bekannt.

Demnach entdeckten Beamte im Rahmen einer Streifenfahrt ein in Brand geratenes Carport in der Zittauer Straße. Die Flammen drohten bereits auf das angrenzende Einfamilienhaus überzugreifen. Ein Polizist evakuierte derweil die Hausbewohner – ein Ehepaar im Alter von 68 und 70 Jahren. Wenig später geriet der Dachstuhl in Brand. Verletzt wurde niemand. Am frühen Dienstagmorgen war das Feuer im Dachgeschoss des rund 120 Quadratmeter großen Hauses gelöscht.

Feuerwehr rückt auch mit Drohnenteam aus

Vollbrand des Daches eines Einfamilienhauses mit einer Grundfläche von etwa 120 qm. Im Einsatz sind u.a. 3 C-Rohre, 2 Drehleitern für den Außenangriff, 1 Drohnenteam und mehrere Atemschutzgeräteträger für den Innenangriff. Verletzt wurde niemand. Die Lage ist übersichtlich. pic.twitter.com/sR8COdSFCF — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 1, 2023

Im Einsatz waren unter anderem drei Strahlrohre der Feuerwehr, zwei Drehleitern für den Außenangriff, ein Drohnenteam und mehrere Atemschutzgeräteträger für den Innenangriff, wie es von vor Ort und auch von der Feuerwehr auf Twitter heißt.

Neben den Schäden am Unterstand und dem Wohnhaus wurden durch die erhebliche Hitze weiterhin zwei Geräteschuppen auf dem angrenzenden Grundstück beschädigt.