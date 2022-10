Die Berliner Feuerwehr ist aktuell in der Nogatstraße in Berlin-Neukölln im Einsatz. Dort ist am Dienstagmittag ein Brand im Dachgeschoss eines Vorderhauses ausgebrochen.

Bestätigter #Brand im Dachgeschoss in der #Nogatstraße in #Neukölln. #Brandbekämpfung ist eingeleitet. Wir befinden uns aktuell mit 48 Kräften vor Ort oder auf der Anfahrt.

Auf Nachfrage der Berliner Zeitung erklärte ein Sprecher der Feuerwehr, dass die Anzahl der Einsatzkräfte bereits erhöht worden sei. Zwischenzeitlich waren 95 Kräfte mit zwei Drehleitern vor Ort, da die Flammen leicht auf den Seitenflügel übergeschlagen sind.

Laut dem Sprecher kamen keine Personen zu Schaden. Die Hausbewohner konnten sich selbst durch das Treppenhaus in Sicherheit bringen oder wurden von der Berliner Feuerwehr evakuiert.

Derzeit ist der Brand weitgehend unter Kontrolle. Die Ursache ist noch unklar.