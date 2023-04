Berlin-Neukölln: Ehepaar aus Auto gerissen und verprügelt

Ein Ehepaar ist am Dienstagmittag in Berlin-Neukölln von mehreren Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gerieten die 51-Jährige und deren 55-jähriger Ehemann nach einem Vorfall im Straßenverkehr in einen Streit mit den mutmaßlichen Tätern. Im anschließenden Handgemenge schlugen und traten die unbekannten Männer auf das Ehepaar ein und beschädigten auch deren Fahrzeug.

Den Angaben zufolge ereignete sich der Angriff gegen 14 Uhr in der Spremberger Straße. Dort sei das Ehepaar an einer Kreuzung am Abbiegen gehindert worden, da ein Fahrzeug in zweiter Reihe stand, dessen Fahrer sich mit einem weiteren Mann unterhielt. Nach einem kurzen Streit sei der 55-Jährige schließlich vom Beifahrersitz des Autos gerissen und von mehreren Tätern angegriffen worden. Auch mehrere Unbekannte aus angrenzenden Häusern hätten sich angeschlossen.

Anschließend habe man von dem Mann abgelassen und nun auch die 51-Jährige attackiert. Nach der Flucht der Tatverdächtigen wurde das Ehepaar von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat den Angaben nach von mehreren Zeugen bereits Fotos und Videos der mutmaßlichen Täter erhalten.